Групу підлітків затримали за підозрою у підготовці аварії поїзда "Інтерсіті+"

У Київській області поліція затримано групу неповнолітніх жителів Трипілля, які підозрюються в зумисному пошкодженні майна залізниці, а також у підготовці аварії поїзда "Інтерсіті+". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Повідомляється, що 8 квітня чергова по станції Трипілля-Дніпровське виявила групу підлітків поблизу зупинки Щербанівка, які закидали камінням електропоїзд №6745 Київ-Миронівка. Працівники воєнізованої охорони залізниці негайно виїхали на місце й по гарячих слідах затримали неповнолітню дівчину.

Під час відпрацювання прилеглої території працівники поліції затримали групу з трьох хлопців 12, 16, 17 років та двох дівчат 15-річного віку. Встановлено, що вікна в поїзді Київ-Миронівка розбили двоє старших хлопців, жителі села Трипілля. Наразі, за даними поліції, обгрунтовано встановлюється їхня причетність до скоєння 18 фактів правопорушень на залізниці.

Крім того, 24 березня 2019 року невідомі особі на перегоні Озерний-Трипілля-Дніпровське розбили щоглу зі світлофором та наклали її на колію, якою мав через 15 хвилин прослідувати поїзд "Інтерсіті+" №738 Запоріжжя - Київ. Накладення було здійснено таким чином, що замкнення рейкового кола не відбулося, тобто прохідний світлофор горів зеленим кольором, а на табло поїзного диспетчера даний перегін відображався як вільний для руху поїздів.

"Лише завдяки своєчасному реагуванню небайдужого громадянина, який повідомив про перешкоду на колії черговому по найближчому переїзду, вдалося уникнути катастрофи з великою кількістю жертв", - наголошують в УЗ, зазначаючи, що у вчиненні цього правопорушення також підозрюють підлітків. Слідчі дії тривають.

Фото: місце події (uz.gov.ua)

РБК-Україна писало, що вболівальники ФК "Карпати" 6 квітня 2019 року зіпсували три вагони поїзда № 120 сполученням Львів-Запоріжжя.

Вони зіпсували обладнання 4-ого, 5-ого та 6-ого вагонів у поїзді - розбили скло у вікнах та тамбурах вагонів (загалом 12 вікон), викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок, 25 постільних комплектів, одну зимову ковдру та три вогнегасники.