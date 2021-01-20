В группе компаний "Ромб" рассказали, в чем формула железобетонной репутации

Главные составляющие, формирующие некую "формулу" деловой репутации - это прежде всего реализованные проекты, профессиональная компетенция и открытость руководителей этой компании.

Учредители группы компаний "Ромб" из города Львова Богдан Романив и Владимир Олийничок рассказывают в интервью о том, как государство поручило им строить областной онкологический центр в Харькове, способна ли компания реализовать столь важный и амбициозный проект и насколько репутация важна для бизнеса.

Пул "Ромбов"

"Мы настойчиво и системно работали над тем, чтобы иметь все необходимое для полного цикла работ. Именно это и является главной философией нашей группы компаний: чтобы быть уверенным в качестве работы, надо контролировать все процессы. Максимально обойтись без аренды стороннего оборудования и работы с субподрядчиками, что, помимо других рисков, еще и удорожает проект", - объясняет соучредитель "Ромба" Богдан Романив.

История этого бизнеса началась в далеком 2007 году. Именно тогда строитель Романив и проектант Владимир Олийничок основали компанию "Ромб".

"Наши компетенции как раз отвечали главным циклам строительства: Владимир прекрасно разбирается в проектировании, я - в строительных тонкостях", - вспоминает Богдан Романив.

Со временем бизнес перерос в целый "пул Ромбов" (так неформально свои предприятия называют застройщики). Среди них - частные предприятия "Р.О.М.Б.", "РОМБ +" и "Спецбуд-Захід" (строительство жилых и промышленных зданий всех категорий сложности), специализированное предприятие "Трейден" (собственное производство лифтов, операционного управления процессами монтажа/демонтажа строительных башенных кранов), а также охранные предприятия "Охорона і спецзахист" и "Охорона і спецзахист 2".

"Охранные фирмы мы основали, понимая, что наши объекты, требуют порядка и безопасности. Это стало своеобразной завершающей точкой формирования нашей группы компаний. Ведь по состоянию на 2019 год мы уже имели мощный арсенал техники, несколько сотен квалифицированных работников и готовность браться за все более серьезные проекты", - говорит Владимир Олийничок.

Список спецтехники действительно впечатляет. Судите сами: автокраны, грузовики МАN, DAF, Mersedes, RENO, MASTER, FAW и КамАЗ, трал-манипулятор, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, бетононасосы, бетоносмесители, шесть (!) башенных кранов, комплекты профессиональной опалубки…

В распоряжении "Ромбов" - станции технического осмотра и ремонта автотранспорта, одна из которых оснащена гидроподъемниками и стационарными постами обслуживания.

А также складские запасы строительных материалов, которые суммарно оцениваются в 5 миллионов гривен.

В "Ромбах" говорят: даже если не арендовать ни одной единицы спецтехники, запасов материальных средств и оборудования компании хватит на одновременную работу над тремя строительными объектами площадью более 50 000 квадратных метров каждый.

Летопись непрерывного роста

В главном офисе группы компаний "Ромб" во Львове, - строго и уютно. Стены увешаны фотографиями и проектами сданных, текущих и будущих строительных объектов.

"Сейчас мы работаем сразу на пяти строительных площадках. Вот, на фото один из самых амбициозных наших проектов - жилищно-офисный комплекс "Парк Арена", - рассказывает, указывая на изображение, Владимир Олийничок.

"Парк Арена", что рядом со знаменитым стадионом "Арена Львов" - действительно грандиозна: 10 этажей, более полутысячи квартир, 6 жилых секций, огромный офис-центр, подземная парковка, два пруда и сквер на территории.

"Вместе с тем, этот проект непростой: комплекс строится на земельном участке с очень сложным "промышленным" прошлым. Озера на прилегающей территории, - это не только бонус для будущих жителей, но и повод для сложных решений по гидроизоляции фундаментов", - объясняет застройщик.

Среди других активных проектов - жилые комплексы "Роял Парк" и "Вальдхаузен" в Дублянах под Львовом, ЖК "Паросток" в поселке Брюховичи, офисный центр во Львове на улице Шевченко.

А позади - успешно завершенные объекты, где уже давно и спокойно живут сотни жителей. К примеру, это одна из визиток Львова - элегантный современный жилой комплекс "Парус".

История "Ромбов" - это по сути летопись постоянного роста и покорения новых технологических, инновационных вершин. Раз за разом в отчетах о сделанном встречаем слово "впервые":

впервые на сложном свайном фундаменте воссоздали аутентичное сооружение древнего Львова, причем не нарушив соседние жилые здания (дом на улице Ефремова 2013 года);

впервые использовали вентилируемые фасады, которые затем станут настоящей визитной карточкой "Ромба"(ул. Пороховая во Львове в 2014 году);

впервые реализована уникальная архитектура, не имеющая прецедентов во Львове (масштабный ЖК "Парус" в 2015 году);

впервые построили собственную котельную на твердом топливе (ЖК "Роял Парк", 2018);

впервые использовали формат коммерческих пристроек, которые создавали впечатление прилегающих к основному зданию архитектурных форм ("Парус-Лайф", 2016 год);

впервые реализовали сложный проект проведения канализационного коллектора из соседнего населенного пункта (ЖК "Роял Парк", 2019);

впервые реализуют проект жилого комплекса с собственными озерами на территории и подземным паркингом ("Парк Арена", 2020 год).

Застройщики говорят: 13 лет активной и продуктивной деятельности дали бесценный опыт, сформировали авторитет и позволили разработать дальнейшую стратегию развития бизнеса.

"Только год назад, в 2020-м, мы взяли на себя смелость претендовать на государственные заказы. Ведь понимаем и уровень требований и необходимости иметь серьезный профессиональный бэкграунд. Наш расчет оказался успешным: мы смогли предложить достойные условия и высококачественно выполнить работы", - говорит Богдан Романив.

"Создавать социальные объекты - особая ответственность"

Год работы увенчался тремя победами на конкурсах по реализации социальных объектов: приемного отделения больницы в Мукачево, спорткомплекса с бассейном в Червонограде и школ в селе Пристань и поселке Горняк Львовской области.

... Червоноград заждался собственного бассейна. Проблемы и скандалы сопровождали этот долгострой длительное время. Не одного подрядчика изменил горсовет в надежде довести до ума важный социальный объект. Пока за дело не взялись специалисты "Ромба".

"Стояла задача качественно и одновременно в пределах выделенного бюджета завершить бассейн спорткомплекса "Шахтер" в Червонограде. Нужно было обустроить чашу бассейна, что было совсем непростой задачей: дно имело серьезные перепады глубины, задуманные для возможности совершать прыжки с высоты. С использованием специализированных технологий и материалов мы успешно справились с этой задачей", - рассказывает Владимир Олийничок.

Кроме того, усилиями специалистов "Ромба" в помещении спорткомплекса сделали лифтовую шахту и установили лифт, отремонтировали фасад, провели качественное благоустройство территории.

"Лицо компании - ее руководители"

"Имел возможность работать с ними не один раз, и могу уверенно сказать: оперативно и с готовностью прислушиваются ко всем рекомендациям и замечаниям, которые я подавал в ходе сотрудничества. К тому же всегда неуклонно обеспечивают четкое и корректное соблюдение запроектированных норм", - говорит старший научный сотрудник НУ "Львовская Политехника" Евгений Главацкий, который обеспечивал научное сопровождение объектов группы компаний “Ромб”.

Владимир Олийничок и Богдан Романив утверждают, что вопросу личной ответственности придают большое значение. Ведь понимают: и партнеры, и клиенты готовы доверять только тем застройщикам, которые не имеют причин скрывать своих имен и лиц.

"Мы - львовяне. Живем в городе, нас можно встретить на улице, к нам можно приехать на офис - мы открыты и готовы к диалогу. Нет проблем", - говорят руководители "Ромба".

Сейчас у них - важный этап деятельности: без преувеличения, выход на всеукраинский уровень. Харьковский онкоцентр, над реализацией которого специалисты "Ромба" начинают работать в этом году, - крайне ответственное и амбициозное дело.

Центр должен стать опорным еще для нескольких областей. Существующее помещение онкоцентра в Харькове не ремонтировалось более 40 лет. Материально-техническая база и оборудование больницы давно устарели. На весь центр работает один лифт в хирургическом корпусе. При этом ежегодно в онкоцентре лечится 15 тысяч пациентов.

Проект нового центра разработан по европейским стандартам, что позволяет при небольшом увеличении койкомест лечить вдвое больше пациентов, чем раньше, - информирует Кабинет Министров Украины.

"Работа над такими проектами - особенно ответственная. Ведь ее результат позволит спасать жизни и здоровья людей. А это уже - не просто бизнес. Это - вклад в историю страны", - говорят в "Ромбе".