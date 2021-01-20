В групі компаній "Ромб" розповілии, у чому формула залізобетонної репутації

Головні складові, які формують таку собі "формулу" ділової репутації, - це передусім реалізовані проєкти, професійна компетенція і відкритість очільників цієї компанії.

Засновники групи компаній "Ромб" з міста Львова Богдан Романів та Володимир Олійнічок розповідають в інтерв'ю про те, як держава доручила їм будувати обласний онкологічний центр в Харкові, чи здатна компанія реалізувати такий важливий і амбітний проект і наскільки репутація важлива для бізнесу.

Пул "Ромбів"

"Ми цілеспрямовано працювали над тим, аби мати усі необхідні для повного циклу робіт ресурси. Саме це і є головною філософією нашої групи компаній: щоб бути впевненим у якості роботи, треба контролювати усі процеси. Максимально обійтися без оренди стороннього обладнання і роботи з субпідрядниками, що, окрім інших ризиків, ще й здорожчує проєкт", – пояснює співзасновник "Ромбу" Богдан Романів.

Історія цього бізнесу почалася у далекому 2007 році. Саме тоді будівельник Романів і проєктант Володимир Олійничок заснували компанію "Ромб".

"Наші компетенції якраз відповідали головним циклам будівництва: Володимир прекрасно розумівся на проєктуванні, я – в будівельних тонкощах", – пригадує Богдан Романів.

З часом бізнес переріс у цілий "пул Ромбів" (так неформально свої підприємства називають забудовники). Серед них – приватні підприємства "Р.О.М.Б.", "РОМБ+" та "Спецбуд-Захід" (будівництво житлових та промислових будинків усіх категорій складності), спеціалізоване підприємство "Трейден" (власне виробництво ліфтів, операційного управління процесами монтажу/демонтажу будівельних баштових кранів), а також охоронні підприємства "Охорона і спецзахист" та "Охорона і спецзахист 2".

"Охоронні фірми ми заснували, розуміючи, що об’єкти, які ми реалізовуємо, потребують порядку і безпеки. Це стало своєрідною завершальною точкою формування нашої групи компаній. Адже станом на 2019 рік ми вже мали потужний арсенал техніки, кілька сотень кваліфікованих працівників і готовність братися за дедалі серйозніші проєкти", – каже Володимир Олійничок.

Реєстр спецтехніки справді вражає. Судіть самі: автокрани, вантажівки МАN, DAF, Mersedes, RENO, MASTER, FAW і КамАЗ, трал-маніпулятор, екскаватори, бульдозери, навантажувачі, бетононасоси, бетонозмішувачі, шість (!) баштових кранів, комплекти професійної опалубки...

У розпорядженні "Ромбів" – станції технічного огляду і ремонту автотранспорту, одна з яких оснащена гідропідіймачами та стаціонарними постами обслуговування.

А також складські запаси будівельних матеріалів, які сумарно оцінюються в 5 мільйонів гривень.

У "Ромбах" кажуть: навіть якщо не взяти в оренду жодної одиниці спецтехніки, запасів матеріальних засобів і обладнання компанії вистачає на одночасну роботу над трьома будівельними об’єктами площею понад 50 тисяч квадратних метрів кожен.

Літопис невпинного росту

У головному офісі групи компаній "Ромб", що у Львові, – строго й затишно. Стіни завішані фотографіями і проєктами зданих, поточних і майбутніх будівельних об’єктів.

"Наразі ми працюємо відразу на п’яти будівельних майданчиках. Ось, на фото один із найбільш амбітних наших проєктів – житлово-офісний комплекс "Парк Арена", – розповідає, вказуючи на зображення, Володимир Олійничок.

"Парк Арена", що поряд зі знаменитим стадіоном "Арена Львів", – справді грандіозна: 10 поверхів, більше як пів тисячі квартир, 6 житлових секцій, величезний офіс-центр, підземна парковка, два ставки і сквер на території...

"Водночас цей проєкт непростий: комплекс будується на земельній ділянці з надзвичайно складним "промисловим" минулим. Ставки, що існують на прилеглій території, – це не тільки бонус для майбутніх мешканців, а й привід запровадження нами складних рішень щодо гідроізоляції фундаментів", – пояснює забудовник.

Серед інших активних проєктів – житлові комплекси "Роял Парк" та "Вальдхаузен" у Дублянах, ЖК "Паросток" у селищі Брюховичі, офісний центр у Львові на вулиці Шевченка. А позаду – успішно завершені об’єкти, де уже давно і спокійно живуть сотні мешканців. Приміром, одна з візиток Львова – елегантний сучасний житловий комплекс "Парус".

Історія "Ромбів" – це по суті літопис постійного росту і підкорення нових технологічних, інноваційних вершин. Раз-по-раз у звітах про зроблене зустрічаємо слово "вперше":

вперше на складному пальовому фундаменті відтворили автентичну споруду стародавнього Львова, при чому не порушивши сусідні житлові будівлі (будинок на вулиці Єфремова, 2013 рік);

вперше використали вентильовані фасади, які потім стануть справжньою візитівкою "РОМБа" (вул. Порохова у Львові, 2014 рік);

вперше реалізована унікальна архітектура, яка у Львові не має прецедентів (масштабний ЖК "Парус", 2015 рік);

вперше спорудили власну котельню на твердому паливі (ЖК "Роял Парк", 2018 рік);

вперше використали формат комерційних прибудов, які створювали враження прилеглих до основної будівлі архітектурних форм ("Парус-Лайф", 2016 рік);

вперше реалізували складний проєкт проведення каналізаційного колектора з сусіднього населеного пункту (ЖК "Роял Парк", 2019 рік);

вперше реалізовують проєкт житлового комплексу із власними озерами на території і підземним паркінгом ("Парк Арена", 2020 рік).

Забудовники кажуть: 13 років активної і продуктивної діяльності дали неоціненний досвід, сформували авторитет і дозволили розробити подальшу стратегію розвитку бізнесу.

"Тільки рік тому, у 2020-му, ми взяли на себе сміливість претендувати на державні замовлення. Адже розуміємо і рівень вимог, і потребу мати серйозний професійний бекграунд. Наш розрахунок виявився успішним: ми змогли запропонувати достойні умови і високоякісно виконати роботи", – каже Богдан Романів.

"Створювати соціальні об’єкти – особлива відповідальність"

Рік роботи увінчався трьома перемогами на конкурсах із реалізації соціальних об’єктів: приймального відділення лікарні у Мукачеві, спорткомплексу з басейном у Червонограді та шкіл у селі Пристань та селищі Гірник на Львівщині.

...Червоноград зачекався власного басейну. Проблеми і скандали супроводжували цей довгобуд тривалий час. Не одного підрядника змінила міськрада в надії довести до пуття важливий соціальний об’єкт. Аж поки за справу не взялися спеціалісти "Ромбу".

"Стояло завдання якісно і водночас у межах виділеного бюджету завершити басейн спорткомплексу «Шахтар» у Червонограді. Потрібно було влаштувати басейну чашу, що було геть непростим завданням: дно мало серйозні перепади глибини, задумані задля можливості здійснювати стрибки з висоти. З використанням спеціалізованих технологій і матеріалів ми успішно впоралися з цим завданням", – розповідає Володимир Олійничок.

Окрім того, зусиллями фахівців "Ромба" у приміщенні спорткомплексу влаштували ліфт, відремонтували фасад, здійснили якісний благоустрій території.

"Обличчя компанії – її керівники"

"Мав нагоду працювати з ними не один раз, і можу упевнено сказати: оперативно і з готовністю дослухаються до усіх рекомендацій і зауважень, які я подавав у ході співпраці. До того ж завжди неухильно забезпечують чітке й коректне дотримання запроєктованих норм", – каже старший науковий співробітник НУ "Львівська Політехніка" Євген Главацький, який забезпечував науковий супровід об'єктів групи компаній "Ромб".

Володимир Олійничок і Богдан Романів стверджують, що питанню особистої відповідальності надають великого значення. Адже розуміють: і партнери, і клієнти готові довіряти тільки тим забудовникам, які не мають причин приховувати своїх імен та облич.

"Ми – львів'яни. Живемо у місті, нас можна зустріти на вулиці, до нас можна приїхати на офіс – ми відкриті і готові до діалогу. Немає проблем", – кажуть керівники "Ромбів".

Наразі у них важливий етап діяльності: без перебільшення, вихід на всеукраїнський рівень. Харківський онкоцентр, над реалізацією якого фахівці "Ромбу" починають працювати цьогоріч, – украй відповідальна і амбітна справа.

Центр повинен стати опорним ще для декількох областей. Наразі існуюче приміщення онкоцентру у Харкові не ремонтувалися понад 40 років. Матеріально-технічна база та обладнання лікарні давно застарілі. На весь центр працює один ліфт у хірургічному корпусі. При цьому щороку в онкоцентрі лікується 15 тисяч пацієнтів.

Проєкт нового центру розроблений за європейськими стандартами, що дозволяє при невеликому збільшенні ліжкомісць лікувати удвічі більше пацієнтів, ніж раніше, інформує Кабінет Міністрів України.

"Робота над такими проєктами – особливо відповідальна. Адже її результат дасть можливість рятувати життя і здоров’я людей. А це вже – не просто бізнес. Це – внесок в історію країни", – кажуть у "Ромбі".