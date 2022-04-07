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Группа стран ЕС призвала ускорить климатическую политику для отказа от российского топлива

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Брюссель, Четверг 07 апреля 2022 08:43
Группа стран ЕС призвала ускорить климатическую политику для отказа от российского топлива Фото: страны ЕС хотят ускорить климатическую политику (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Страны Европейского союза должны ускорить переговоры о новой политике в области изменения климата, а также повысить амбициозность этих предложений для скорейшего отказа от российских ископаемых видов топлива. Совместное заявление одобрили 11 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В этом году страны ЕС и Европейский парламент ведут переговоры о целом ряде экологических мер, включая модернизацию углеродного рынка ЕС, запрет 2035 года на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания и более высокие цели по расширению использования возобновляемых источников энергии.

Предложения направлены на сокращение чистых выбросов парниковых газов в ЕС на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Но их связи с энергетической безопасностью оказались в центре внимания, поскольку блок стремится покончить с зависимостью от российского топлива к 2027 году - частично за счет возобновляемых источников энергии и энергосбережения - в ответ на вторжение России в Украину.

"Настало время быть смелыми и решительно двигаться вперед с переходом к "зеленой" экономике. Любая задержка или колебания только продлят нашу энергетическую зависимость", - говорится в совместном заявлении 11 стран ЕС, с которым ознакомилось агентство Reuters и которое должно быть опубликовано в четверг.

"Поэтому переговоры по пакету следует ускорить, а амбиции усилить", - заявили они, призвав страны поддержать предложения.

Заявление возглавляла Дания и подписали Австрия, Германия, Испания, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Латвия, Нидерланды, Швеция и Словения.

Министр климата Дании Дэн Йоргенсен заявил, что страны призывают к "зеленому пути к энергетической независимости ЕС от российских ископаемых видов топлива как можно скорее".

Не все страны согласны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что ЕС должен приостановить свой углеродный рынок, главный инструмент блока по сокращению выбросов, в ответ на высокие цены на энергоносители. Польша заявила, что переговоры по климату должны быть остановлены, чтобы оценить последствия войны.

Россия поставляет 40% газа в Европу. 11 стран заявили, что стремление заменить его нероссийским газом должно предотвратить блокировку выбросов и гарантировать, что ЕС останется на пути к устранению своих чистых выбросов к 2050 году.

Брюссель ожидает, что предложения по климату, в случае их одобрения, сократят использование газа в ЕС на 30% к 2030 году. Более быстрое распространение возобновляемых источников энергии и энергосбережение также могут помочь обуздать счета за электроэнергию, которые резко выросли на фоне высоких цен на газ в последние месяцы.

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