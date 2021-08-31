Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, - адвокат

"Сегодня не состоялось заседание по нашей жалобе Офис генерального прокурора. Мы надеялись, что суд нас выслушает, что мы сможем сделать коммуникацию с Офисом генпрокурора, хоть они не хотят с нами разговаривать", - говорит Новиков.

Он также сообщил, что после обнародования кадров с вероятными участниками нападения на Петра Порошенко удалось их идентифицировать.

"Там был не один нападавший. Там было их несколько, они уже идентифицированы. Мы ожидаем, что правоохранители или по собственной инициативе, хотя в это не очень верится, или будучи принуждены, из-за решения, которые должен принять суд, вызовут их на допрос. Очевидно, что если это была группа, когда они согласовывали свои действия, отслеживали эту ходу, ожидали такой момент, чтобы осуществить это нападение - это уже не хулиганство. Это нападение на государственного деятеля, поэтому мы ожидаем конструктивный диалог с Офисом генерального прокурора. И на то, что будет возбуждено уголовное производство по надлежащей статье", - отмечает Илья Новиков.

Генерал СБУ, депутат Киевсовета Виктор Кононенко, который был одним из свидетелей нападения на Порошенко сообщил, что до сих пор органы следствия с ним даже не пообщались.

"Наши заявления не рассматриваются, рассмотрение блокируется. Я еще не допрошен, со мной не общалось следствие. Все это, и судебное заседание сегодня дает нам основания говорить, что преступление не только не расследуется, а оно сознательно покрывается властью. Власть не заинтересована, чтобы оно расследовалось", - убежден Кононенко.

Он также поблагодарил неравнодушным людям, которые помогли идентифицировать лиц, причастных к нападению.

"Мы вчера после публикации этих фотографий уже в течение часа знали данные двух из трех нападавших. Сегодня утром мы знаем об их родственниках, проживающих в Украине и за ее пределами. Мы знаем спортзал, где они занимаются, мы знаем других членов группировки, с которыми они контактируют. Мы с удовольствием передадим эти материалы полиции. Но полиция не заинтересована их получить, они саботируют работу. Они игнорируют ту информацию, которая есть у нас", - констатирует Виктор Кононенко.

По словам адвоката Игоря Голованя, пока они уже знают, что это организованная, скоординированная группа людей, которые имеют серьезную криминальную историю участия в различных противоправных действиях, таких как рейдерские захваты в сфере сельского хозяйства.

"Непосредственный исполнитель нападения был задержан, но почти сразу отпущен, прикрытый представителями полиции. Затем, насколько мы знаем, его доставили на его родину, потом привезли обратно. То есть я лично убежден, что этих людей, как например и печально судью Чауса, сейчас просто прячут от общества и от следствия", - считает адвокат.

Он также добавляет, что даже управление госохраны не только не подало никаких заявлений по факту этого преступления, но и не обеспечило явку своих работников для допроса полиции в качестве свидетелей того, что произошло.

"То есть мы видим абсолютно скоординированную из самых высоких кабинетов деятельность государственных правоохранительных органов, направленную на сокрытие и прикрытие преступных действий, совершенных явно по заказу властей. И конечно мы все это будем разоблачать, показывать обществу и добиваться наказания виновных", - резюмирует Головань.