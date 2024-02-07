Для групи "Вагнера" будують нову базу на півдні Росії, - британська розвідка

У Кремлі вирішили підкорити колишніх найманців групи "Вагнера" офіційній структурі - Росгвардії. На півдні Росії їм будують нову основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, новий польовий командир групи "Вагнера" Антон "Лотос" Єлізаров оприлюднив свою першу відеозаяву після загибелі колишнього власника "Вагнера" Євгена Пригожина та колишнього польового командира Дмитра "Вагнера" Уткіна в авіакатастрофі у серпні 2023 року.

У своєму відео Єлізаров докладно розповів про місцезнаходження нового штабу "Вагнера" у Козачих Таборах у Ростовській області на півдні Росії, розташованому поряд із казармами 150-ї російської мотострілецької дивізії.

Єлізаров заявив, що на новій базі "Вагнера" також буде розміщено новий добровольчий корпус Росгвардії, що опосередковано підтверджує підпорядкування "Вагнера" Росгвардії.

За даними британської розвідки, Росгвардія, ймовірно, готує нове формування Добровольчого корпусу із досвідчених співробітників "Вагнера" для посилення військових зусиль Росії в Україні та розширення російського впливу в Африці.

"Російська держава, швидше за все, санкціонувала будівництво нової бази "Вагнера" і розуміє, що, підпорядкувавши "Вагнеру" Росгвардії, вона усунула б будь-яку потенційну загрозу, яку "Вагнер" міг становити для безпеки російського режиму", - зазначають у Міноборони Британії.

Бунт Пригожина та реакція кремлівського режиму

Нагадаємо, бойовики "Вагнера" 24 червня 2023 року швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і рушили у бік Москви, кинувши Путіну найсерйозніший виклик його влади з того часу, як він став верховним правителем Росії 1999 року.

Заколот був пригнічений в результаті угоди, укладеної за посередництвом президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Пригожину ліквідували 23 серпня, підірвавши його літак.

У серпні Путін підписав закон, який дозволить оснащувати Росгвардію важким озброєнням. Ця структура має забезпечити безпеку режиму.