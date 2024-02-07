ua en ru
Ср, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Для группы "Вагнера" строят новую базу на юге России, - британская разведка

Россия, Среда 07 февраля 2024 12:28
UA EN RU
Для группы "Вагнера" строят новую базу на юге России, - британская разведка Фото: группу "Вагнера" подчинили Росгвардии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Кремле решили подчинить бывших наемников группы "Вагнера" официальной структуре - Росгвардиии. На юге России им строят новую базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, новый полевой командир группы "Вагнера" Антон "Лотос" Елизаров обнародовал свое первое видеозаявление после гибели бывшего владельца "Вагнера" Евгения Пригожина и бывшего полевого командира Дмитрия "Вагнера" Уткина в авиакатастрофе в августе 2023 года.

В своем видео Елизаров подробно рассказал о местонахождении нового штаба "Вагнера" в Казачьих Лагерях в Ростовской области на юге России, расположенном рядом с казармами 150-й российской мотострелковой дивизии.

Елизаров заявил, что на новой базе "Вагнера" также будет размещен новый добровольческий корпус Росгвардии, что косвенно подтверждает подчинение "Вагнера" Росгвардии.

По данным британской разведки, Росгвардия, вероятно, готовит новое формирование Добровольческого корпуса из опытных сотрудников "Вагнера" для усиления военных усилий России в Украине и расширения российского влияния в Африке.

"Российское государство, скорее всего, санкционировало строительство новой базы "Вагнера" и понимает, что, подчинив "Вагнера" Росгвардии, оно устранило бы любую потенциальную угрозу, которую "Вагнер" мог представлять для безопасности российского режима", - отмечают в Минобороны Британии.

Бунт Пригожина и реакция кремлевского режима

Напомним, боевики "Вагнера" 24 июня 2023 года быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы, бросив Путину самый серьезный вызов его власти с тех пор, как он стал верховным правителем России в 1999 году.

Мятеж был подавлен в результате сделки, заключенной при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко.

Пригожина ликвидировали 23 августа, взорвав его самолет.

В августе Путин подписал закон, который позволит оснащать Росгвардию тяжелым вооружением. Эта структура должна обеспечить безопасность режима.

Читайте РБК-Украина в Google News
Росгвардия Вагнеровцы
NEWS
Горящая многоэтажка и воронка: фото и видео последствий обстрела Киева
Горящая многоэтажка и воронка: фото и видео последствий обстрела Киева
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить