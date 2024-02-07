Для группы "Вагнера" строят новую базу на юге России, - британская разведка

В Кремле решили подчинить бывших наемников группы "Вагнера" официальной структуре - Росгвардиии. На юге России им строят новую базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, новый полевой командир группы "Вагнера" Антон "Лотос" Елизаров обнародовал свое первое видеозаявление после гибели бывшего владельца "Вагнера" Евгения Пригожина и бывшего полевого командира Дмитрия "Вагнера" Уткина в авиакатастрофе в августе 2023 года.

В своем видео Елизаров подробно рассказал о местонахождении нового штаба "Вагнера" в Казачьих Лагерях в Ростовской области на юге России, расположенном рядом с казармами 150-й российской мотострелковой дивизии.

Елизаров заявил, что на новой базе "Вагнера" также будет размещен новый добровольческий корпус Росгвардии, что косвенно подтверждает подчинение "Вагнера" Росгвардии.

По данным британской разведки, Росгвардия, вероятно, готовит новое формирование Добровольческого корпуса из опытных сотрудников "Вагнера" для усиления военных усилий России в Украине и расширения российского влияния в Африке.

"Российское государство, скорее всего, санкционировало строительство новой базы "Вагнера" и понимает, что, подчинив "Вагнера" Росгвардии, оно устранило бы любую потенциальную угрозу, которую "Вагнер" мог представлять для безопасности российского режима", - отмечают в Минобороны Британии.

Бунт Пригожина и реакция кремлевского режима

Напомним, боевики "Вагнера" 24 июня 2023 года быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы, бросив Путину самый серьезный вызов его власти с тех пор, как он стал верховным правителем России в 1999 году.

Мятеж был подавлен в результате сделки, заключенной при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко.

Пригожина ликвидировали 23 августа, взорвав его самолет.

В августе Путин подписал закон, который позволит оснащать Росгвардию тяжелым вооружением. Эта структура должна обеспечить безопасность режима.