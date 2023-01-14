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Група окупантів з кулеметами попутками втекли з України (перехоплення)

Фото: група окупантів з кулеметами попутками втекли з України (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росіянка розповіла своєму брату, який знаходиться на війні в Україні, що зі сватівського напрямку, попутками, до Московської області втекла група озброєних окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки в Telegram.

"До речі, по вашому Сватовському напрямку, блін, ... втекло 8 людей, вони з кулеметами на попутках доїхали до Московської області й здались поліції, уявляєш", - розповіла жінка.

Вона також розповіла, що про ротацію поки що думати не час, адже за її словами по всім напрямкам йде наступ, тому ротацію ніхто робити не буде, навпаки в лютому планують зробити нову хвилю мобілізації. Своєю чергою окупант розповів їй, що днями до них вже прибула нова хвиля мобілізованих.

"Тут пригнали нових, до речі, одну посадку… вони такі тут тільки тиждень: "А коли ротація?"? - говорить військовий РФ.

Проте за словами росіянина ротації не було з моменту як він прибув в Україну на війну ще на початку.

Нагадаємо, після приняття психотропних речовин російські військові ледь не вийшли на українські позиції.

Раніше ми писали, що під час одного з перехоплень окупант жалівсь, що його товаришів труять горілкою.

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