Группа оккупантов с пулеметами попутками сбежала из Украины (перехват)

"Кстати, по вашему Сватовскому направлению, блин, ... сбежало 8 человек, они с пулеметами на попутках доехали до Московской области и сдались полиции, представляешь", - рассказала женщина.

Она также рассказала, что о ротации пока думать не время, ведь по ее словам по всем направлениям идет наступление, поэтому ротацию никто делать не будет, наоборот, в феврале планируют сделать новую волну мобилизации. В свою очередь оккупант рассказал ей, что на днях к ним уже прибыла новая волна мобилизованных.

"Здесь пригнали новых, кстати, одну посадку… они такие здесь только неделю: "А когда ротация?", - говорит военный РФ.

Однако, по словам россиянина, ротации не было с момента, как он прибыл в Украину на войну еще в начале.