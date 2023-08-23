Група ОККО заплатила 6,208 млрд гривень податків і зборів за перше півріччя 2023 року

Це майже втричі більше, ніж сума, яку ОККО сплатила за аналогічний період торік. Тоді вона становила 2,169 мільярда гривень.

Як йдеться в повідомленні, із зазначених 6,208 мільярда гривень на податки від операційної діяльності припадає 1,814 мільярда гривень (мова йде про податок на прибуток, ПДВ крім сплаченого на митницю при імпорті, роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування), на податки при імпорті товарів - 4,395 мільярда гривень.

Якщо говорити про сплату податків з операційної діяльності (без платежів при розмитненні) у розрізі на 1 літр реалізованого пального або на 1 АЗК ОККО, то показники за перше півріччя 2023 такі:

З кожного реалізованого літра пального у мережі ОККО сплачено 2,43 гривні податків з операційної діяльності. Для порівняння рік тому за аналогічний період цей показник становив 1,85 гривні на 1 літр;

На кожен АЗК ОККО за період січень-червень поточного року на місяць припадає 767 тисяч гривень податків і зборів із операційної діяльності (рік тому - 532 тисячі гривень на місяць).

Також у порівнянні з минулим роком компанія суттєво посилила свої позиції на ринку, збільшив частку, проливи на АЗК.

"Наша компанія наполегливо й цілеспрямовано виступає за єдині, чесні та прозорі правила оподаткування на ринку пального. Ми наполягали на цьому ще до повномасштабної війни. А нині тим більше вважаємо недопустимим ухилення від сплати податків чи їх мінімізацію. Адже ці кошти критично потрібні для нашої оборони та відбудови. Додатково до регулярно сплачуваних податків ми фінансово підтримуємо українських захисників, волонтерів, місцеві громади від перших днів вторгнення. Станом на кінець липня 2023-го обсяги такої допомоги сягнули понад 1 млрд гривень. І ми не зупиняємося, продовжуємо донатити, аж до самої перемоги", - заявив віце-президент ОККО з питань фінансів Назар Купибіда.

Крім допомоги пальним для відбудови Київщини та Чернігівщини, подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, безпосередньо відбудову 4 навчальних закладів на Київщині, підтримку на прифронтових АЗК військових безкоштовними кавою та хотдогами, компанія спільно з фондом "Повернись живим" у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" акумулювала 325 мільйонів гривень на закупівлю 25 безпілотних розвідувальних комплексів "ШАРК" для ЗСУ.

19 з 25 комплексів уже працює на передовій. Нині триває проект - "Озброїмо ТрО до зубів", мета якого - акумулювати 400 мільйонів гривень на озброєння для бригад територіальної оборони. Станом на сьогодні зібрано 65% від необхідної суми. Нагадаємо, що в рамках обох проєктів компанія відраховує по 1 грн з кожного проданого літра пального Pulls на допомогу ЗСУ.

День державного прапора

Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День державного прапора.

Датою затвердження українського прапора вважають 1848 рік, коли під час подій національного відродження на Галичині Головна Руська Рада у Львові прийняла офіційну символіку.

РБК-Україна зібрало маловідомі факти про державний стяг у матеріалі. Ви дізнаєтесь, яким був перший український стяг, чи міняли місцями синій та жовтий кольори, про радянські заборони та покарання за використання нацсимволіки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.