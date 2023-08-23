Группа ОККО заплатила 6,208 млрд гривен налогов и сборов за первое полугодие 2023 года

Это почти втрое больше, чем сумма, которую ОККО уплатила за аналогичный период в прошлом году. Тогда она составила 2,169 млрд гривен.

Как говорится в сообщении, из указанных 6,208 миллиарда гривен на налоги от операционной деятельности приходится 1,814 миллиарда гривен (речь идет о налоге на прибыль, НДС кроме уплаченного на таможню при импорте, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование), на налоги при импорте товаров - 4,395 миллиарда гривен.

Если говорить об уплате налогов с операционной деятельности (без платежей при растаможке) в разрезе на 1 литр реализованного горючего или на 1 АЗК ОККО, то показатели за первое полугодие 2023 г. следующие:

С каждого реализуемого литра горючего в сети ОККО уплачено 2,43 гривны налогов с операционной деятельности. Для сравнения год назад за аналогичный период этот показатель составил 1,85 гривны на 1 литр;

На каждый АЗК ОККО за период январь-июнь текущего года в месяц приходится 767 тысяч гривен налогов и сборов по операционной деятельности (год назад - 532 тысяч гривен в месяц).

Также по сравнению с прошлым годом компания существенно усилила свои позиции на рынке, увеличила долю, проливы на АЗК.

"Наша компания упорно и целенаправленно выступает за единые, честные и прозрачные правила налогообложения на топливном рынке. Мы настаивали на этом и до полномасштабной войны. А сегодня тем более считаем недопустимым уклонение от уплаты налогов или их минимизацию. Ведь эти средства критически необходимы для нашей обороны и восстановления. В дополнение к регулярно уплачиваемым налогам мы финансово поддерживаем украинских защитников, волонтеров, местные общины с первых дней вторжения. По состоянию на конец июля 2023-го объемы такой помощи превысили 1 млрд гривен. И мы не останавливаемся, продолжаем донатить, вплоть до самой победы", - заявил вице-президент ОККО по финансам Назар Купыбида.

Кроме помощи горючим для восстановления Киевщины и Черниговщины, преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС, непосредственно восстановление 4 учебных заведений на Киевщине, поддержку на прифронтовых АЗК военных бесплатными кофе и хотдогами, компания совместно с фондом "Поврнись живым" в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" 325 миллионов гривен на закупку 25 беспилотных разведывательных комплексов "ШАРК" для ВСУ.

19 из 25 комплексов уже работает на передовой. В настоящее время продолжается проект - "Вооружим ТРО до зубов", цель которого - аккумулировать 400 миллионов гривен на вооружение для бригад территориальной обороны. На сегодня собрано 65% от необходимой суммы. Напомним, что в рамках обоих проектов компания отчисляет по 1 грн с каждого проданного литра горючего Pulls в помощь ВСУ.

День государственного флага

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День государственного флага.

Датой утверждения украинского флага считают 1848 год, когда во время событий национального возрождения на Галичине Главный Русский Совет во Львове принял официальную символику.

РБК-Украина собрала малоизвестные факты о государственном флаге в материале. Вы узнаете, каким был первый украинский флаг, меняли ли местами синий и желтый цвета, о советских запретах и наказаниях за использование нацсимволики.

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