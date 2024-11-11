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Група "Нафтогаз" запустила нову свердловину: подробиці

Фото: група "Нафтогаз" запустила нову свердловину (naftogaz.com)
Автор: Константин Широкун

АТ "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", запустило нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5 920 м, яка дає 110 тис. куб. м газу на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ, маємо гарний результат. Варто зауважити, що родовищу, на якому пробурена свердловина, вже понад 45 років. Дякую всій команді за цілеспрямованість і наполегливу працю. Впевнено йдемо до нашої мети – енергетичної незалежності держави", – сказав очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов. 

Ідея буріння свердловини належить Оксані Щирбі з УкрНДІгазу. Отриманий результат повністю підтвердив розрахунки науковців інституту. 

"Проектна команда планує закласти на цьому родовищі ще дві нові оціночно-експлуатаційні свердловини. Хочу подякувати колегам за нові напрацювання з видобутку газу та конденсату на старих родовищах", – зазначив т. в. о. генерального директора "Укргазвидобування" Сергій Лагно. 

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Нафтогаз України