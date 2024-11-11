Група "Нафтогаз" запустила нову свердловину: подробиці

"Завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ, маємо гарний результат. Варто зауважити, що родовищу, на якому пробурена свердловина, вже понад 45 років. Дякую всій команді за цілеспрямованість і наполегливу працю. Впевнено йдемо до нашої мети – енергетичної незалежності держави", – сказав очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Ідея буріння свердловини належить Оксані Щирбі з УкрНДІгазу. Отриманий результат повністю підтвердив розрахунки науковців інституту.

"Проектна команда планує закласти на цьому родовищі ще дві нові оціночно-експлуатаційні свердловини. Хочу подякувати колегам за нові напрацювання з видобутку газу та конденсату на старих родовищах", – зазначив т. в. о. генерального директора "Укргазвидобування" Сергій Лагно.