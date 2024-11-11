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Группа "Нафтогаз" запустила новую скважину: подробности

Фото: группа "Нафтогаз" запустила новую скважину (naftogaz.com)
Автор: Константин Широкун

АО "Укргаздобыча", являющееся частью группы "Нафтогаз", запустило новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5 920 м, которая дает 110 тыс. куб. м газа в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Благодаря применению современных подходов к разработке месторождений, есть хороший результат. Стоит заметить, что месторождению, на котором пробурена скважина, уже более 45 лет. Спасибо всей команде за целеустремленность и упорный труд. Уверенно идем к нашей цели - энергетической независимости государства", - сказал глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

Идея бурения скважины принадлежит Оксане Щирбе из УкрНИИгаза. Полученный результат полностью подтвердил расчет ученых института.

"Проектная команда планирует заложить на этом месторождении еще две новые оценочно-эксплуатационные скважины. Хочу поблагодарить коллег за новые наработки по добыче газа и конденсата на старых месторождениях", – отметил т.д. и. о. генерального директора "Укргаздобычи" Сергей Лагно.

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Нафтогаз Украины