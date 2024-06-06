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Група "Нафтогаз" забезпечуватиме газ для виробництва електроенергії

Фото: група "Нафтогаз" забезпечуватиме газ для виробництва електроенергії (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

На тлі постійних російських атак на об’єкти тепло- та електрогенерації роль газу у стабільності енергетичної системи зросте, "Нафтогаз" готовий забезпечити країну потрібним ресурсом палива.

Про це заявив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Зараз енергетична система країни перебуває у вкрай складному стані. Ми розуміємо, що маємо підтримати стабільність у країні та готові забезпечити своїм ресурсом виробництво електроенергії там, де це наразі можливо", – зазначив Олексій Чернишов.

Він підкреслив, що "Нафтогаз" має для цього ресурс, а також додав, що при цьому суттєвою проблемою залишається заборгованість великих виробників тепла та електроенергії за газ.

"Потрібно розуміти, що ми вже зараз постачаємо ресурс цим підприємствам за ціною, встановленою державою. Ці кошти необхідні для стабільності газопостачання, тому вирішення боргової проблеми також є нагальним для стабільності системи", – додав очільник "Нафтогазу".

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Нафтогаз України