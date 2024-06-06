Группа "Нафтогаз" будет обеспечивать газ для производства электроэнергии

"Сейчас энергетическая система страны находится в крайне сложном состоянии. Мы понимаем, что должны поддержать стабильность в стране и готовы обеспечить своим ресурсом производство электроэнергии там, где это возможно", - отметил Алексей Чернышов.

Он подчеркнул, что у "Нафтогаза" есть для этого ресурс, а также добавил, что при этом существенной проблемой остается задолженность крупных производителей тепла и электроэнергии за газ.

"Нужно понимать, что мы уже сейчас поставляем ресурс этим предприятиям по цене, установленной государством. Эти средства необходимы для стабильности газоснабжения, поэтому решение долговой проблемы также является насущным для стабильности системы", - добавил глава "Нафтогаза".