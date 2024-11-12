UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Група "Нафтогаз" обладнує лікарні сонячними електростанціями, – Чернишов

Фото: група "Нафтогаз" обладнує лікарні сонячними електростанціями (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Група "Нафтогаз" спільно з комітетом Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ініціювала проект "Енергія сонця – лікарням", у межах якого обладнує медичні заклади сонячними електростанціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Проект передбачає фінансування будівництва СЕС на дахах лікарень у регіонах, де підприємства Групи ведуть виробничу діяльність. 

"Заклади охорони здоров’я мають бути енергетично автономними і самостійно забезпечувати себе електроенергією. Адже від наявності стабільного енергопостачання інколи залежить життя людей. Ми вже встановили сонячні електростанції на дахах медичних установ Харківщини, Львівщини та Івано-Франківщини", – зазначив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов. 

За його словами, в рамках програми дев’ять лікарень отримають надійні джерела резервного живлення для можливих відключень електроенергії. 

Нагадаємо, раніше зазначалось, що група "Нафтогаз" запустила нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5 920 м, яка дає 110 тис. куб. м газу на добу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України