Група "Нафтогаз" обладнує лікарні сонячними електростанціями, – Чернишов

Проект передбачає фінансування будівництва СЕС на дахах лікарень у регіонах, де підприємства Групи ведуть виробничу діяльність.

"Заклади охорони здоров’я мають бути енергетично автономними і самостійно забезпечувати себе електроенергією. Адже від наявності стабільного енергопостачання інколи залежить життя людей. Ми вже встановили сонячні електростанції на дахах медичних установ Харківщини, Львівщини та Івано-Франківщини", – зазначив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

За його словами, в рамках програми дев’ять лікарень отримають надійні джерела резервного живлення для можливих відключень електроенергії.

Нагадаємо, раніше зазначалось, що група "Нафтогаз" запустила нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5 920 м, яка дає 110 тис. куб. м газу на добу.