Группа "Нафтогаз" оборудует больницы солнечными электростанциями, – Чернышев

Проект предусматривает финансирование строительства СЭС на крышах больниц в регионах, где предприятия группы ведут производственную деятельность.

"Учреждения здравоохранения должны быть энергетически автономными и самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией. Ведь от наличия стабильного энергоснабжения иногда зависит жизнь людей. Мы уже установили солнечные электростанции на крышах медицинских учреждений Харьковщины, Львовщины и Ивано-Франковской области", - отметил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

По его словам, в рамках программы девять больниц получат надежные источники резервного питания для возможных отключений электроэнергии.

Напомним, ранее отмечалось, что группа "Нафтогаз" запустила новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5 920 м, которая дает 110 тыс. куб. м газа в сутки.