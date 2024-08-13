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Група "Нафтогаз" за 7 місяців 2024 року сплатила податків на суму понад 53 млрд гривень

Фото: "Нафтогаз" за 7 місяців сплатив податків на суму понад 53 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За сім місяців 2024 року Група "Нафтогаз" сплатила майже на 10% більше податків, ніж за аналогічний період минулого року. Йдеться про суму в понад 53 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Підприємства Групи оперативно здійснюють податкові платежі в бюджети всіх рівнів.  Лише у липні "Нафтогаз" сплатив у зведений бюджет України понад 6 млрд гривень", – зауважив Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України".

За його словами, державі потрібна підтримка великого бізнесу, аби протистояти викликам війни.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, попри кілька атак на українські ПСГ у березні-квітні 2024 року закачування та відбір газу іноземними трейдерами здійснюється в штатному режимі.

Також зазначалось, що Україна за 2023 рік наростила видобуток газу на 0,9% до 18,7 млрд кубометрів. На "Укргазвидобування припало 13,9 млрд кубометрів, на "Укрнафту" - майже 1,1 млрд, решта 3,7 млрд - на приватні компанії.

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Нафтогаз України