Група "Нафтогаз" за 7 місяців 2024 року сплатила податків на суму понад 53 млрд гривень

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, попри кілька атак на українські ПСГ у березні-квітні 2024 року закачування та відбір газу іноземними трейдерами здійснюється в штатному режимі.

Також зазначалось, що Україна за 2023 рік наростила видобуток газу на 0,9% до 18,7 млрд кубометрів. На "Укргазвидобування припало 13,9 млрд кубометрів, на "Укрнафту" - майже 1,1 млрд, решта 3,7 млрд - на приватні компанії.

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