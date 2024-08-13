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Группа "Нафтогаз" за 7 месяцев 2024 года выплатила налогов на сумму более 53 млрд гривен

Фото: "Нафтогаз" за 7 месяцев уплатил налогов на сумму более 53 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За семь месяцев 2024 года Группа "Нафтогаз" уплатила почти на 10% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет о сумме более 53 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Предприятия Группы оперативно осуществляют налоговые платежи в бюджеты всех уровней. Только в июле "Нафтогаз" уплатил в сводный бюджет Украины более 6 млрд гривен", - отметил Алексей Чернышев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

По его словам, государству требуется поддержка крупного бизнеса, чтобы противостоять вызовам войны.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, несмотря на несколько атак на украинские ПХГ в марте-апреле 2024 года закачка и отбор газа иностранными трейдерами осуществляется в штатном режиме.

Также отмечалось, что Украина за 2023 г. нарастила добычу газа на 0,9% до 18,7 млрд кубометров. На "Укргаздобычу" пришлось 13,9 млрд кубометров, на "Укрнафту" - почти 1,1 млрд, остальные 3,7 млрд - на частные компании.

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Нафтогаз Украины