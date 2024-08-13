Группа "Нафтогаз" за 7 месяцев 2024 года выплатила налогов на сумму более 53 млрд гривен

За семь месяцев 2024 года Группа "Нафтогаз" уплатила почти на 10% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет о сумме более 53 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"Предприятия Группы оперативно осуществляют налоговые платежи в бюджеты всех уровней. Только в июле "Нафтогаз" уплатил в сводный бюджет Украины более 6 млрд гривен", - отметил Алексей Чернышев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".
По его словам, государству требуется поддержка крупного бизнеса, чтобы противостоять вызовам войны.
Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, несмотря на несколько атак на украинские ПХГ в марте-апреле 2024 года закачка и отбор газа иностранными трейдерами осуществляется в штатном режиме.
Также отмечалось, что Украина за 2023 г. нарастила добычу газа на 0,9% до 18,7 млрд кубометров. На "Укргаздобычу" пришлось 13,9 млрд кубометров, на "Укрнафту" - почти 1,1 млрд, остальные 3,7 млрд - на частные компании.
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