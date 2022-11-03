Група мобілізованих росіян ховається від командування в лісі під Луганськом, - ЗМІ

Видання пише, що цю історію їм розповіда Олена Солодонікова, сина якої мобілізували 26 вересня. Через три дні їх доставили в прикордонну частину в Ростовській області, а ще через тиждень - в окуповану Луганську область. Замість цього, по її словам, мобілізованих мали навчати три місяці в Омську.

"За даними нашого джерела, в обох частинах призовників називали "м'ясом", - пише видання.

В Луганській області мобілізовані потрапили під мінометний вогонь і вирішили відступати, а оскільки командування на полі бою не було, то старшим був назначений щойно призваний сержант, який теж не розумів, що треба робити. В результаті вони відступили в ліс.

"Нині вони самі по собі. З наметів зробили якийсь тент, вдень палять багаття, щоб зігрітися, вночі гасять", - каже Солодовнікова.

Востаннє вони виходили на зв’язок 17 жовтня. Видання пише, що у випадку повернення в частину, їх чекатиме кримінальна відповідальність за дезертирство.

"Родичі військовослужбовців звернулися за допомогою до депутата Держдуми від Томської області Тетяни Соломатиної. Вони просили "дати мобілізованим нормальне командування" та відправити їх на навчання, проте депутат заявила, що "офіцери відмовляються працювати з дезертирами", - повідомляє видання.