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Група країн ЄС запропонувала механізм покарання за обхід санкцій проти Росії

Фото: санкції проти Росії неможливо буде оминути (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Дванадцять країн ЄС закликали Європейський Союз не дати компаніям і третім країнам обходити санкції ЄС щодо Росії, використовуючи торгівлю та доступ до єдиного європейського ринку як важіль впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Документ підготовлений Бельгією, Чехією, Естонією, Фінляндією, Францією, Німеччиною, Італією, Латвією, Литвою, Румунією, Іспанією та Нідерландами для переговорів послів ЄС, які обговорюють свій 10 пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

"Тактика обходу та закупівельні зусилля росіян стають все більш численними та винахідливими. Цими зусиллями Росія намагається продовжувати постачати свою військову промисловість та свої стратегічні галузі, які фінансують війну, необхідними компонентами, незважаючи на наші санкції", - йдеться в документі.

Група з 12 країн заявила, що тому необхідно, щоб ЄС загалом припинив дії щодо обходу санкцій, розширивши співпрацю митниці, податкових органів та прокуратури, розвідувальної спільноти, а також науково-дослідних інститутів та статистичних агентств на рівні ЄС.

"Ми повинні дати сильний сигнал фізичним та юридичним особам у третіх країнах. Надання матеріальної підтримки військовій та оборонно-промисловій базі Росії матиме серйозні наслідки для їх доступу на ринок ЄС", - йдеться в проекті.

Нагадаємо, Сполучені Штати та їхні союзники цього тижня введуть нові санкції, щоб припинити спроби Росії ухилитися від санкцій та експортного контролю, спрямованих на примус Москви до припинення війни проти України.

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