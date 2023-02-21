Группа стран ЕС предложила механизм наказания за обход санкций против России

Документ подготовлен Бельгией, Чехией, Эстонией, Финляндией, Францией, Германией, Италией, Латвией, Литвой, Румынией, Испанией и Нидерландами для переговоров послов ЕС, которые обсуждают свой 10-й пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.

"Тактика обхода и закупочные усилия русских становятся все более многочисленными и изобретательными. Этими усилиями Россия пытается продолжать снабжать свою военную промышленность и свои стратегические отрасли, которые финансируют войну, необходимыми компонентами, несмотря на наши санкции", - говорится в документе.

Группа из 12 стран заявила, что поэтому необходимо, чтобы ЕС в целом пресек действия по обходу санкций, расширив сотрудничество таможни, налоговых органов и прокуратуры, разведывательного сообщества, а также научно-исследовательских институтов и статистических агентств на уровне ЕС.

"Мы должны дать сильный сигнал физическим и юридическим лицам в третьих странах. Предоставление материальной поддержки военной и оборонно-промышленной базе России будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС", - говорится в проекте.