Група євродепутатів закликала лідерів ЄС прискорити передачу F-16 Україні

Тридцять депутатів Європарламенту закликали лідерів країн-членів Євросоюзу підтримати прискорення постачання Україні винищувачів F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Європарламенту від Чехії Томаша Здеховського у Twitter.
"Надання Україні цих високотехнологічних винищувачів значно посилить її протиповітряну оборону, гарантує кращий захист цивільного населення та стримуватиме подальшу агресію", - йдеться у листі євродепутатів.
Там також наголошується, що винищувачі необхідні для "зміцнення оборони та наступальних можливостей України".
У листі сказано, що в контексті контрнаступу ЗСУ дуже важливо, щоб авіація захищала наземні війська. При цьому без західних винищувачів раніше надана допомога може не розкрити свій потенціал.
Нагадаємо, країни Заходу погодилися розпочати навчання українських пілотів на F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден.
Тренування наших пілотів хочуть розпочати вже у серпні. Поки що жодна країна не анонсувала постачання F-16 в Україну.
Як зазначав міністр оборони Олексій Резніков, він вважає, що F-16 надійдуть на озброєння в нашій країні вже наступного року. Такий прогноз озвучував і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.