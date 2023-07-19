UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Група євродепутатів закликала лідерів ЄС прискорити передачу F-16 Україні

Фото: група євродепутатів закликала лідерів ЄС прискорити передачу F-16 Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Тридцять депутатів Європарламенту закликали лідерів країн-членів Євросоюзу підтримати прискорення постачання Україні винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Європарламенту від Чехії Томаша Здеховського у Twitter.

"Надання Україні цих високотехнологічних винищувачів значно посилить її протиповітряну оборону, гарантує кращий захист цивільного населення та стримуватиме подальшу агресію", - йдеться у листі євродепутатів.

Там також наголошується, що винищувачі необхідні для "зміцнення оборони та наступальних можливостей України".

У листі сказано, що в контексті контрнаступу ЗСУ дуже важливо, щоб авіація захищала наземні війська. При цьому без західних винищувачів раніше надана допомога може не розкрити свій потенціал.

Передача F-16 Україні

Нагадаємо, країни Заходу погодилися розпочати навчання українських пілотів на F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден.

Тренування наших пілотів хочуть розпочати вже у серпні. Поки що жодна країна не анонсувала постачання F-16 в Україну.

Як зазначав міністр оборони Олексій Резніков, він вважає, що F-16 надійдуть на озброєння в нашій країні вже наступного року. Такий прогноз озвучував і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвропарламентF-16Допомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України