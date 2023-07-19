Группа евродепутатов призвала лидеров ЕС ускорить передачу F-16 Украине

Тридцать депутатов Европарламента призвали лидеров стран-членов Евросоюза поддержать ускорение поставок Украине истребителей F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Европарламента от Чехии Томаша Здеховского в Twitter.
"Предоставление Украине этих высокотехнологичных истребителей значительно усилит ее противовоздушную оборону, гарантирует лучшую защиту гражданского населения и будет сдерживать дальнейшую агрессию", - сказано в письме евродепутатов.
Там также подчеркивается, что истребители необходимы для "укрепления обороны и наступательных возможностей Украины".
В письме сказано, что в контексте контрнаступления ВСУ очень важно, чтобы авиация защищала наземные войска. При этом без западных истребителей ранее предоставленная помощь может не раскрыть свой потенциал.
Напомним, страны Запада согласились начать обучение украинских пилотов на F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден.
Тренировки наших пилотов хотят начать уже в августе. Пока ни одна страна не анонсировала поставки F-16 в Украину.
Как отмечал министр обороны Алексей Резников, он считает, что F-16 поступят на вооружение в нашей стране уже в следующем году. Такой прогноз озвучивал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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