Група Єрмака-Макфола підготувала Дорожню карту індивідуальних санкцій

За його словами, документ містить базовий перелік російських пропагандистів, лідерів думок, артистів, які генерують і поширюють наративи кремлівської пропаганди, брехню щодо війни Росії проти України й таким чином підтримують політику, спрямовану на підрив територіальної цілісності, суверенітету, незалежності та безпеки нашої держави.

У Дорожній карті індивідуальних санкцій виокремлені, серед іншого, пропагандисти, які послідовно відтворюють брехливі наративи відповідно до політики Кремля, закладаючи ідеологічний фундамент для російської війни та приховуючи воєнні злочини, що й надалі скоюються.

Пропагандисти розділені на дві великі групи: ті, хто генерує ідеї для пропаганди (ідеологи, експерти, науковці), і ті, хто поширює ці ідеї (журналісти, артисти та зірки).

Серед тих, хто залучений до поширення інформації на підтримку війни з Україною, - не лише журналісти чи експерти, а й ті, хто є "солдатами"в цій гібридній війні.

До Дорожньої карти індивідуальних санкцій також внесені артисти, які є не менш небезпечними, ніж корпоративні пропагандисти, завдяки здатності швидко та дієво поширити пропаганду на широкі маси.

"З початку повномасштабного вторгнення багато з них відвідали тимчасово окуповані території України, виступили на концертах на підтримку росії чи публічно підтримали режим Президента рф та його війну. Їхня діяльність не пов’язана із журналістикою, свободою висловлення думки чи наукою, проте цілеспрямовано допомагає зусиллям військово-політичного керівництва росії в Україні", - повідомив Єрмак.

Міжнародна робоча група рекомендує демократичним країнам у всьому світі включити до своїх санкційних списків тих осіб, які поки уникнули цього.