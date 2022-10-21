Группа Ермака-Макфола подготовила Дорожную карту индивидуальных санкций

По его словам, документ содержит базовый перечень российских пропагандистов, лидеров мнений, артистов, которые генерируют и распространяют нарративы кремлевской пропаганды, ложь по поводу войны России против Украины и таким образом поддерживают политику, направленную на подрыв территориальной целостности, суверенитета, независимости и безопасности нашего государства.

В Дорожной карте индивидуальных санкций выделены, среди прочего, пропагандисты, последовательно воспроизводящие лживые нарративы в соответствии с политикой Кремля, закладывая идеологический фундамент для российской войны и скрывая и в дальнейшем совершаемые военные преступления.

Пропагандисты разделены на две большие группы: те, кто генерирует идеи для пропаганды (идеологи, эксперты, ученые) и те, кто распространяет эти идеи (журналисты, артисты и звезды).

Среди тех, кто вовлечен в распространение информации в поддержку войны с Украиной, - не только журналисты или эксперты, но и те, кто являются "солдатами" в этой гибридной войне.

В Дорожную карту индивидуальных санкций также внесены артисты, которые не менее опасны, чем корпоративные пропагандисты, благодаря способности быстро и действенно распространить пропаганду на широкие массы.

"С начала полномасштабного вторжения многие из них посетили временно оккупированные территории Украины, выступили на концертах в поддержку России или публично поддержали режим Президента РФ и его войну. Их деятельность не связана с журналистикой, свободой выражения мнения или наукой, однако целенаправленно помогает усилиям военно-политического руководства России в Украине", - сообщил Ермак.

Международная рабочая группа рекомендует демократическим странам во всем мире включить в свои санкционные списки тех лиц, которые пока избежали этого.