Група БРІКС готується до розширення за рахунок інших країн, що розвиваються

БРІКС, до складу якого в даний час входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, розглядає можливість розширення, і все більше країн, в основному з Глобального Півдня, висловили зацікавленість у приєднанні.

БРІКС, який колись розглядався як вільна асоціація країн, що розвиваються, в останні роки набув більш конкретної форми, спочатку під впливом Китаю, а після початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року при додатковому імпульсі з боку Росії.

Противага Заходу

У виступі, який відкриває п'ятничні обговорення, міністр закордонних справ Південної Африки Наледі Пандор назвала блок захисником світу, що розвивається, від якого, за її словами, відмовилися багаті держави і глобальні інститути під час пандемії COVID-19.

"Розвинені країни так і не виконали свої зобов'язання перед світом, що розвивається, і намагаються перекласти всю відповідальність на Глобальний Південь", - сказала Пандор.

Згідно з офіційною програмою, Іран, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Куба, Демократична Республіка Конго, Коморські Острови, Габон та Казахстан направили своїх представників до Кейптауну для так званих переговорів "Друзі БРІКС".

Єгипет, Аргентина, Бангладеш, Гвінея-Бісау та Індонезія брали участь віртуально.

Суперечності у блоці

Минулого року важкоатлет БРІКС Китай заявив, що хоче, щоб блок розпочав процес прийому нових членів. Інші учасники вказали країни, які вони хотіли б бачити в клубі. Тим не менш, офіційні особи заявили в четвер, що ще доведеться зробити роботу, і, схоже, пам'ятають про необхідність обережно діяти.

"БРІКС - це історія успіху, - сказав міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра. - Група також є брендом та активом, тому ми повинні дбати про нього".

Міністр закордонних справ Індії Субрахманіям Джайшанкар заявив, що переговори в четвер включали обговорення керівних принципів, стандартів, критеріїв та процедур того, як виглядатиме розширений блок БРІКС. "Ця робота ще продовжується", - додав він.

МЗС Індії раніше наголошувало на необхідності єдиної політики такого розширення, а не розгляду кандидатур в індивідуальному порядку.

Пандор із Південної Африки заявив, що міністри закордонних справ мають намір завершити роботу над рамковою програмою прийому нових членів до того, як лідери БРІКС зустрінуться на саміті в Йоганнесбурзі в серпні.

Арешт Путіна

Підготовка до цього саміту триває під градом суперечок через можливу присутність президента Росії Володимира Путіна, щодо якого Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер за викрадення українських дітей.

Як член МКС, Південна Африка зіткнулася б із тиском, щоб заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт.