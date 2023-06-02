Группа БРИКС готовится к расширению за счет других развивающихся стран

БРИКС, в состав которого в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, рассматривает возможность расширения, и все большее число стран, в основном из Глобального Юга, выразили заинтересованность в присоединении.

БРИКС, который когда-то рассматривался как свободная ассоциация развивающихся стран, в последние годы приобрел более конкретную форму, сначала под влиянием Китая, а после начала вторжения в Украину в феврале 2022 года при дополнительном импульсе со стороны России.

Противовес Западу

В выступлении, открывающем пятничные обсуждения, министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор назвала блок защитником развивающегося мира, от которого, по ее словам, отказались богатые государства и глобальные институты во время пандемии COVID-19.

"Развитые страны так и не выполнили свои обязательства перед развивающимся миром и пытаются переложить всю ответственность на Глобальный Юг", - сказала Пандор.

Согласно официальной программе, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Демократическая Республика Конго, Коморские Острова, Габон и Казахстан направили своих представителей в Кейптаун для так называемых переговоров "Друзья БРИКС".

Египет, Аргентина, Бангладеш, Гвинея-Бисау и Индонезия участвовали виртуально.

Противоречия в блоке

В прошлом году тяжеловес БРИКС Китай заявил, что хочет, чтобы блок начал процесс приема новых членов. И другие участники указали страны, которые они хотели бы видеть в клубе. Тем не менее, официальные лица заявили в четверг, что еще предстоит проделать работу, и, похоже, помнят о необходимости действовать осторожно.

"БРИКС - это история успеха, - сказал министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.- Группа также является брендом и активом, поэтому мы должны заботиться о нем".

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил, что переговоры в четверг включали обсуждение руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур того, как будет выглядеть расширенный блок БРИКС. "Эта работа еще продолжается", - добавил он.

МИД Индии ранее подчеркивал необходимость единой политики такого расширения, а не рассмотрения кандидатур в индивидуальном порядке.

Пандор из Южной Африки заявил, что министры иностранных дел намерены завершить работу над рамочной программой приема новых членов до того, как лидеры БРИКС встретятся на саммите в Йоханнесбурге в августе.

Арест Путина

Подготовка к этому саммиту идет под градом споров из-за возможного присутствия президента России Владимира Путина, в отношении которого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер за похищение украинских детей.

Как член МУС, Южная Африка столкнулась бы с давлением, чтобы арестовать Путина, если он приедет на саммит.