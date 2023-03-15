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Група американських сенаторів вимагає від Пентагону відправити F-16 Україні, - Politico

Фото: сенатори США від обох партій тиснуть на Пентагон щодо винищувачів для України (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Група сенаторів від обох партій тисне на Пентагон у питання передачі винищувачів F-16 для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Новий лист від восьми сенаторів надійшов до міністра оборони США Ллойда Остіна у вівторок, 14 березня. Вони зазначили, що війна в Україні "зараз знаходиться на критичному етапі", тому, на їх думку, Пентагон повинен надати винищувачі.

"Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні ретельно розглянути надання Україні літаків F-16. Це могло б дати можливість, щоб змінити правила гри на полі бою", - йдеться у листі.

Сенатори вимагають від Остіна до кінця тижня надати їм інформацію про потреби України в авіації, як можна передати винищувачі, якщо рішення схвалять - з запасів чи з виробництва. Вони також попросили надати оцінку військових щодо впливу F-16 на хід бойових дій і як швидко українських пілотів можна буде навчити.

Нагадаємо, американське видання NBC повідомило, що два українських пілоти прибули в США для навчання на симуляторі для сучасних бойових літаків, зокрема F-16.

У Повітряних силах пояснили, що пілоти не будуть опановувати літаки, мета їхнього візиту - проаналізувати, скільки часу потрібно на навчальну програму.

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