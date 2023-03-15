Группа американских сенаторов требует от Пентагона отправить F-16 Украине, - Politico

Новое письмо от восьми сенаторов поступило министру обороны США Ллойду Остину во вторник, 14 марта. Они отметили, что война в Украине "сейчас находится на критическом этапе", потому, по их мнению, Пентагон должен предоставить истребители.

"После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, которые работают в поддержку Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны тщательно рассмотреть предоставление Украине самолетов F-16. Это могло бы дать возможность изменить правила игры на поле боя", - говорится в письме.

Сенаторы требуют от Остина до конца недели предоставить им информацию о потребностях Украины в авиации, как можно передать истребители, если решение одобрят - из запасов или производства. Они также попросили дать оценку военных по влиянию F-16 на ход боевых действий и как быстро украинских пилотов можно будет обучить.

Напомним, американское издание NBC сообщило, что два украинских пилота прибыли в США для обучения на симуляторе для современных боевых самолетов, в том числе F-16.

В Воздушных силах объяснили, что пилоты не будут учиться на самолетах, цель их визита - проанализировать, сколько времени нужно на учебную программу.

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