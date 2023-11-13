На грудневому саміті ЄС погодить всеосяжний пакет підтримки України, - МЗС Румунії

Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску, передає РБК-Україна з посиланням на її брифінг перед зустріччю глав МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі.

За її словами, також на майбутній зустрічі наступного місяця ЄС повинен буде надіслати "чіткий політичний сигнал" про те, що в блоці немає місця для коливань щодо подальшої допомоги для України, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію РФ.

Глава МЗС Румунії заявила журналістам, що Євросоюз наголошує на необхідності підготовки "широкого та всеосяжного пакета допомоги для України для його прийняття під час Європейської ради у грудні".

Одобеску розповіла, що лідери Євросоюзу наступного місяця мають намір досягти політичної згоди щодо створення фінансового інструменту для оборонної допомоги для України в рамках Європейського фонду миру. Також у блоці мають погодити підтвердження зобов'язання перед Україною у сфері безпеки та щодо початку переговорів до кінця року про членство з Україною та Молдовою, згідно з рекомендаціями Європейської комісії.

Також румунський міністр наголошує, що Бухарест підтримує ухвалення 12-го санкційного пакета від ЄС щодо РФ, оскільки "важливо зберігати тиск на Росію".

Санкції Євросоюзу проти РФ

Нагадаємо, Європейський союз уже запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії після того, як вона вторглася на територію України.

Зокрема, обмеження передбачали заборону експорту до РФ товарів, які можна використовувати для виробництва зброї. Також у списки санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідальні за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

До 12-го пакету санкцій Євросоюзу, ймовірно, увійде заборона на імпорт російських алмазів. За даними Bloomberg, пакет вдарить з торгівлі з країною-агресором приблизно на 5 млрд євро.

Як заявив 10 листопада офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, підготовка 12-го пакету санкцій проти Росії та дискусії навколо цього питання ще тривають.

Допомога Україні через Європейський фонд миру

Ще у липні з'явилася інформація про те, що в ЄС розглядають створення спеціального фонду у рамках Європейського фонду миру для підтримки українських військових. Для військової допомоги хотіли виділити 20 млрд євро на наступні чотири роки.

Брюссель пропонував країнам-членам покрити витрати на закупівлю та передачу боєприпасів, ракет та танків Україні. Після цього голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив плани про 20 млрд євро для України на наступні чотири роки. Але ініціативу поки що так і не затвердили.

За інформацією Reuters, таку пропозицію вже розкритикувала Німеччина.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країни ЄС можуть погодити фінансування військової допомоги Україні за участю не всіх 27 членів блоку - це запасний план на випадок, якщо формат через Європейський фонд миру не узгодять.