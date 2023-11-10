Дискусії продовжуються. У Брюсселі готують 12-й пакет санкції проти Росії

Єврокомісія продовжує готувати 12 пакет санкцій проти Росії. Дискусії все ще продовжуються.

Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції у Брюсселі.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозепа Боррель заявив , що Європейський Союз має намір подати черговий пакет санкцій проти Росії вже на початку наступного тижня.

Санкції Євросоюзу проти Росії

Нагадаємо, Європейський союз уже запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії після того, як вона вторглася на територію України.

Зокрема, обмеження передбачали заборону експорту до РФ товарів, які можна використовуватиме виробництва зброї. Також у списки санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідальні за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

До 12-го пакету санкцій Євросоюзу, ймовірно, увійде заборона на імпорт російських алмазів. За даними Bloomberg, пакет вдарить з торгівлі з країною-агресором приблизно на 5 млрд євро.