Грудень знову покаже характер. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

У середу, 28 грудня, в більшості областей суттєвих опадів не передбачається, окрім окремих регіонів. При цьому буде волого за рахунок туманів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook .

Погода в Україні

Опади

"Лише в східних областях, у Полтавській, Сумській областях, у Дніпрі з районами та на південному сході близькість атмосферного фронту зумовить невеликий мокрий сніг та дощ", - розповіла вона.

Але й там, як зазначає синоптик, вже вдень все ж буде більше просто щільної хмарності, аніж якихось істотних опадів.

Вітер

"Волога погода супроводжуватиметься завтра рвучким вітром західного напрямку, який часом досягатиме значень сильного", - додала Діденко.

Температура

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0+5 градусів, на півдні +3+8 градусів.

Погода в Києві

Як зазначила Діденко, у столиці 28 грудня істотні опади малоймовірні.

"Західний вітер очікується поривчастим, часом до сильного! Вночі в столиці близько нуля, завтра вдень +1…+3 градуси", - констатувала вона.