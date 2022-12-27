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Грудень знову покаже характер. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 16:12
Грудень знову покаже характер. Синоптик дала прогноз погоди на завтра Фото: синоптик розповіла про негоду на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 28 грудня, в більшості областей суттєвих опадів не передбачається, окрім окремих регіонів. При цьому буде волого за рахунок туманів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

Погода в Україні

Опади

"Лише в східних областях, у Полтавській, Сумській областях, у Дніпрі з районами та на південному сході близькість атмосферного фронту зумовить невеликий мокрий сніг та дощ", - розповіла вона.

Але й там, як зазначає синоптик, вже вдень все ж буде більше просто щільної хмарності, аніж якихось істотних опадів.

Вітер

"Волога погода супроводжуватиметься завтра рвучким вітром західного напрямку, який часом досягатиме значень сильного", - додала Діденко.

Температура

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0+5 градусів, на півдні +3+8 градусів.

Погода в Києві

Як зазначила Діденко, у столиці 28 грудня істотні опади малоймовірні.

"Західний вітер очікується поривчастим, часом до сильного! Вночі в столиці близько нуля, завтра вдень +1…+3 градуси", - констатувала вона.

Як повідомлялось, протягом 27-28 грудня на високогір'ї Івано-Франківської прогнозується лавинна небезпека, тому українцям варто утриматися від походів у гори.

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