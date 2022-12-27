Декабрь снова покажет характер. Синоптик дала прогноз погоды на завтра

В среду, 28 декабря, в большинстве областей существенных осадков не предполагается, кроме отдельных регионов. При этом будет влажно за счет туманов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

Погода в Украине

Осадки

"Только в восточных областях, в Полтавской, Сумской областях, в Днепре с районами и на юго-востоке близость атмосферного фронта обусловит небольшой мокрый снег и дождь", - рассказала она.

Но и там, как отмечает синоптик, уже днем все же будет больше просто плотной облачности, чем каких-либо существенных осадков.

Ветер

"Влажная погода будет сопровождаться завтра порывистым ветром западного направления, который будет иногда достигать значений сильного", - добавила Диденко.

Температура

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0+5, на юге +3+8 градусов.

Погода в Киеве

Как отметила Диденко, в столице 28 декабря существенные осадки маловероятны.

"Западный ветер ожидается порывистым, временами до сильного! Ночью в столице около нуля, завтра днем +1…+3 градуса", – констатировала она.