Декабрь снова покажет характер. Синоптик дала прогноз погоды на завтра
В среду, 28 декабря, в большинстве областей существенных осадков не предполагается, кроме отдельных регионов. При этом будет влажно за счет туманов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
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Осадки
"Только в восточных областях, в Полтавской, Сумской областях, в Днепре с районами и на юго-востоке близость атмосферного фронта обусловит небольшой мокрый снег и дождь", - рассказала она.
Но и там, как отмечает синоптик, уже днем все же будет больше просто плотной облачности, чем каких-либо существенных осадков.
Ветер
"Влажная погода будет сопровождаться завтра порывистым ветром западного направления, который будет иногда достигать значений сильного", - добавила Диденко.
Температура
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0+5, на юге +3+8 градусов.
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Как отметила Диденко, в столице 28 декабря существенные осадки маловероятны.
"Западный ветер ожидается порывистым, временами до сильного! Ночью в столице около нуля, завтра днем +1…+3 градуса", – констатировала она.
Как сообщалось, в течение 27-28 декабря на Ивано-Франковской высокогорье прогнозируется лавинная опасность, поэтому украинцам стоит воздержаться от походов в горы.
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