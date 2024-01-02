За грудень в Україні знешкодили понад 6 тисяч мін і снарядів: де найбільше

За даними Держспецтрансслужби, упродовж минулого місяця найбільше вибухонебезпечних предметів було виявлено, вилучено та знешкоджено у Харківській області - це 4343 одиниць.

Далі за кількістю йде:

Херсонська область - 1050 одиниць,

Миколаївська область - 703,

Донецька область - 75.

Загалом у грудні було перевірено та розміновано територію площею 7409,01 гектарів. Майже усе це - у Херсонській області, де від мін та вибухівок очистили 7073,88 га.

По інших регіонах дані такі:

Миколаївська область - 195,58 га,

Харківська область - 124,87 га,

Донецька область - 14,68 га.

Знешкодження вибухонебезпечних предметів та розмінування в Україні

Зазначається, що усього від початку широкомасштабної агресії Росії проти України підрозділами Держспецтрансслужби було виявлено, вилучено і знешкоджено 95387 вибухонебезпечних предметів.

А розміновано територію площею 49123.98 га. Серед неї:

акваторії - 21,66 га,

автомобільних доріг - 781,39 км,

залізничних колій - 2293,68 км,

лінії електромереж - 399.28 км,

газогонів - 36,07 км.

У ДССТ закликали жителів звільнених від російських окупантів територій не виходити в поля, ліси, лісополоси та на водойми, не з'їжджати з доріг на узбіччя.

"Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101", - йдеться в заяві Держспецтрансслужби.

Виробництво обладнання для розмінування

Нагадаємо, раніше в Міноборони України заявили, що для прискорення розмінування території України, необхідно максимально залучити вітчизняних виробників.

Ще навесні 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив про плани почати власне виробництво обладнання для гуманітарного розмінування територій.