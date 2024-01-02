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За декабрь в Украине обезвредили более 6 тысяч мин и снарядов: где больше всего

Фото: в декабре в Украине обезвредили рекордное количество взрывоопасных предметов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Подразделения по разминированию Государственной специальной службы транспорта смогли обезвредить в Украине в декабре 2023 года 6171 взрывоопасных предметов. Это - львиная доля от общего количества мин, снарядов и другой заложенной взрывчатки с начала широкомасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Госспецтрансслужбы, за прошедший месяц больше всего взрывоопасных предметов было обнаружено, изъято и обезврежено в Харьковской области - это 4343 единиц.

Далее по количеству следует:

  • Херсонская область - 1050 единиц,
  • Николаевская область - 703,
  • Донецкая область - 75.

В декабре была проверена и разминирована территория площадью 7409,01 гектаров. Почти все это - в Херсонской области, где от мин и взрывчаток очистили 7073,88 га.

По другим регионам даны следующие:

  • Николаевская область - 195,58 га,
  • Харьковская область - 124,87 га,
  • Донецкая область - 14,68 га.

Обезвреживание взрывоопасных предметов и разминирование в Украине

Отмечается, что всего с начала широкомасштабной агрессии России против Украины подразделениями Госспецтрансслужбы было обнаружено, изъято и обезврежено 95 387 взрывоопасных предметов.

А разминирована территория площадью 49123.98 га. Среди нее:

  • акватории - 21,66 га,
  • автомобильных дорог - 781,39 км,
  • железнодорожных путей - 2293,68 км,
  • линии электросетей - 399.28 км,
  • газопроводов - 36,07 км.

В ГССТ призвали жителей освобожденных от российских оккупантов территорий не выходить в поля, леса, лесополосы и водоемы, не съезжать с дорог на обочину.

"Передвигаться нужно только твердыми поверхностями. А если увидели подозрительный предмет не подходите к нему, не трогайте и звоните по телефону 101", - говорится в заявлении Госспецтрансслужбы.

Производство оборудования для разминирования

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что для ускорения разминирования территории Украины необходимо максимально привлечь отечественных производителей.

Еще весной 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о планах начать собственное производство оборудования для гуманитарного разминирования территорий.

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