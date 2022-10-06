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"Груба диверсія": Служба безпеки Швеції назвала причину витоків на "Північних потоках"

Фото: Північний потік підірвали, заявили у Швеції (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Огляд місця злочину у зв'язку з пошкодженнями газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" посилив підозри у "грубій диверсії", заявила шведська служба безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Після завершення огляду місця злочину Служба безпеки Швеції може зробити висновок про те, що на газопроводах Nord Stream 1 і 2 в економічній зоні Швеції сталися вибухи, які завдали значної шкоди газопроводам", - йдеться у повідомленні.

У службі безпеки заявили, що вилучили на місці певний матеріал, який тепер аналізуватимуть.

Район більше не оточений, йдеться у окремій заяві шведської прокуратури.

Влада Швеції та Данії розслідує чотири витоки з газопроводів Nord Stream 1 і 2 у виняткових економічних зонах Швеції та Данії в Балтійському морі.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" .

Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

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Швеція