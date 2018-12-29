ГРУ рассылало письма американским политикам от имени патриотов Украины, - WP

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В феврале 2015 года около десятка американских сенаторов получили электронные письма от имены объединения "Патриоты Украины"

Главное управление Генштаба Минобороны РФ, которое раньше называлось ГРУ, пыталось оказать влияние на политику конгресса США по украинскому вопросу в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington Post.

В издании сообщают, что в феврале 2015 года около десятка американских сенаторов получили электронные письма, в которых от имены объединения "Патриоты Украины" была петиция с призывом "спасти Украину". Текст ее был написан на корявом английском, отмечает газета.

"Сенаторы и конгрессмены США! Сегодня ситуация на Украине очень плохая. Украина ведет войну. Уровень коррупции в вооруженных силах Украины гигантский. Высокопоставленные офицеры продают вооружения террористам", - говорилось в петиции.

В ней также содержалась просьба отправить "опытных специалистов США и НАТО", чтобы те заменили украинских офицеров и взяли на себя командование вооруженными силами страны.

Газета называет это самой ранней из известных на данных момент попыток ГРУ оказать влияние на политиков в США. Сотрудники западных спецслужб считают, что письма преследовали две цели: деморализовать украинцев и заставить американских политиков поверить в то, что Киев не доверяет собственным вооруженным силам.

WP пишет, что за этими письмами стояла в/ч 54777 - 72-й отдельный центр специальной службы ГРУ. Сотрудники этой воинской части также создавали фальшивые аккаунты в социальных сетях и размещали комментарии на русском и английском: к примеру, выдавали себя за украинских патриотов и писали, что им надоели пророссийские "фашисты". Министерство обороны России не ответило на запросы газеты.

Напомним, сегодня Степан Полторак опроверг распространенную в российских СМИ информацию о том, что на Донбасс якобы завозят химическое оружие.

До этого российские СМИ ранее распространили информацию о том, что Украина якобы завезла на подконтрольную территорию Донбасса бочки с ядовитым химическим веществом.