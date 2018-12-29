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ГРУ розсилало листи американським політикам від імені патріотів України, - WP

Новини » Політика    29.12.2018 - 12:16
ГРУ розсилало листи американським політикам від імені патріотів України, - WP
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В лютому 2015 року близько десятка американських сенаторів отримали електронні листи від імени об'єднання "Патріоти України"

Головне управління Генштабу Міноборони РФ, яке раніше називалося ГРУ, намагалося вплинути на політику конгресу США по українському питанню в 2015 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post.

У виданні повідомляють, що в лютому 2015 року близько десятка американських сенаторів отримали електронні листи, в яких від імени об'єднання "Патріоти України" була петиція із закликом "врятувати Україну". Текст її був написаний на незграбній англійській, зазначає газета.

"Сенатори і конгресмени США! Сьогодні ситуація на Україні дуже погана. Україна веде війну. Рівень корупції в збройних силах України гігантський. Високопоставлені офіцери продають озброєння терористів", - говорилося в петиції.

У ній також містилося прохання відправити "досвідчених фахівців США і НАТО", щоб ті замінили українських офіцерів і взяли на себе командування збройними силами країни.

Газета називає це найбільш ранньою з відомих на даних момент спробою ГРУ вплинути на політиків у США. Співробітники західних спецслужб вважають, що листи переслідували дві мети: деморалізувати українців і змусити американських політиків повірити в те, що Київ не довіряє власним збройним силам.

WP пише, що за цими листами стояла в/ч 54777 - 72-й окремий центр спеціальної служби ГРУ. Співробітники цієї військової частини також створювали фальшиві акаунти у соціальних мережах та розміщували коментарі російською та англійською: наприклад, видавали себе за українських патріотів і писали, що їм набридли проросійські "фашисти". Міністерство оборони Росії не відповіли на запити газети.

Нагадаємо, сьогодні Степан Полторак спростував поширену російськими ЗМІ інформацію про те, що на Донбас нібито завозять хімічна зброя.

До цього російські раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито завезла на підконтрольну територію Донбасу бочки з отруйним хімічною речовиною.

 

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