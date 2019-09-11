ГРС предупредила о последствиях принятия законопроекта №1210

Государственная регуляторная служба (ГРС) назвала свыше 10 причин, по которым нельзя принимать изменения в Налоговый кодекс, изложенные в законопроекте 1210. Об это говорится в сообщении на сайте службы.

"Законопроект №1210 не сопровождается анализом регуляторного влияния или иным аналитическим документом, который бы содержал расчеты затрат и выгод субъектов ведения хозяйства и государства от введения указанного законопроекта. По обращению предпринимателей в ГРС его предварительно проанализировали и пришли к выводу, что он несет ряд угроз для бизнеса", - сообщается на сайте.

Проанализировав законопроект, в службе пришли к выводу, что его принятие может привести к увеличению теневого сегмента экономики, повышению спроса на услуги конвертационных центров и усиление коррупционной нагрузки на бизнес.

В частности, служба критикует намерение в 4 раза повысить штрафы для плательщиков налогов за нарушения в сфере администрирования налогов и ввести новые санкции за другие нарушения. По мнению экспертов, такие действия осложнят взаимодействие предприятий с контролирующими органами и увеличат коррупционные риски.

Также вызывает беспокойство намерение авторов законопроекта отменить персональную ответственность должностного или служебного лица контролирующего органа перед государством в размере выплаченного из бюджета возмещения за неправомерные решения, действия или бездействие этого должностного (служебного) лица, ведь такая практика уже была в Украине и оказалась неэффективной.

Кроме того, указано еще ряд замечаний относительно системы начисления и погашения долгов, штрафов и пени, регуляции отношений между предпринимателями и контролирующими органами, рентной платы и курсовой разницы.

"Отдельные положения законопроекта № 1210 могут быть использованы как механизм скрытой приватизации целостных имущественных комплексов государственных предприятий, не подлежащих приватизации", - предостерегают в ГРС.

В службе призывают к широкому общественному обсуждению предложенных изменений с привлечением представителей бизнес-сообщества, профильных ассоциаций и других заинтересованных сторон, чтобы избежать ситуации, когда намерения стабилизировать рыночную среду будут иметь полностью обратные последствия.