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Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго

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Київ, Середа 22 грудня 2021 16:06
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго Фото: Герман Галущенко, міністр енергетики (atom.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи зможе Україна пройти опалювальний сезон без віялових відключень світла. За його словами, сьогодні українська енергосистема почуває себе спокійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра.

"Що буде, якщо будуть великі морози? Витримає чи ні енергосистема? Хочу запевнити, що ми абсолютно спокійно себе почуваємо з точки зору можливостей нашої енергосистеми", - сказав він.

Галущенко зазначив, що попри зростання споживання електроенергії з приходом морозів, в Україні ще є значний резерв.

"Жодних віялових відключень не відбувається і не планується. Стосовно ремонтів, які заплановані, питання полягає в тому, що є плановість таких ремонтів... Є планові ремонти на грудень, ми звернулися до НКРЕКП, щоб вони вжили певних заходів, щоб мінімізувати планові ремонти", - запевнив міністр.

Нагадаємо, українські атомні станції встановили новий добовий рекорд виробництва електроенергії.

До цього РБК-Україна писало, що українські ТЕС і ТЕЦ можуть перевести на газ через нестачу вугілля.

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Віялові відключення Минэнерго Герман Галущенко
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Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
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