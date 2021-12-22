Украинские АЭС побили суточный рекорд производства электроэнергии

Украинские атомные электростанции (АЭС) побили суточный рекорд производства электроэнергии. За минувшие сутки на них было произведено более 300 млн кВт*ч электроэнергии.

"Более 300 млн кВт*ч - рекорд НАЭК "Энергоатом". Также у нас две атомные станции работают на номинальной мощности и даже больше: это Южно-Украинская АЭС, которая сейчас несет нагрузку 3050 МВт, и вдвое больше - Запорожская АЭС, сегодня вышедшая на 6160 МВт производства электроэнергии. Такого никогда не было", - заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

По состоянию на 22 декабря на атомных станциях Украины в работе находятся 14 из 15 энергоблоков. За прошедшие сутки, 21 декабря, АЭС произвели 301,10 млн кВт*ч электроэнергии, с начала месяца - 6 154,31 млн кВт*ч, а с начала 2021 года - 83 159,97 млн ​​кВт*ч.