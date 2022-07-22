Грозы и жара до +35: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 22 июля, часть Украины накроют дожди, местами с грозами. Однако в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня на востоке, а также частично в северных и южных областях пройдут грозовые дожди. Возможен шквальный ветер.
На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +14 +16, днем +22 +26 градусов;
- на западе ночью +14 +17 градусов, а днем +30 +35;
- в восточных областях ночью +16 +19, днем +22 +25 градусов;
- на юге страны ночью +16 +19 градусов, а днем +29 +32;
- в центральных областях ночью +15 +17, днем +24 +26 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице ожидается сухая и почти безоблачная погода. Ветер северный с порывами до 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17 градусов, а днем +24 +27.
Напомним, синоптики предупредили, что в некоторых регионах Украины ожидается штормовая погода.
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