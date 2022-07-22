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Грозы и жара до +35: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Пятница 22 июля 2022 07:00
Грозы и жара до +35: прогноз погоды на сегодня Фото: 22 июля в Украине будет жаркая и дождливая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 22 июля, часть Украины накроют дожди, местами с грозами. Однако в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на востоке, а также частично в северных и южных областях пройдут грозовые дожди. Возможен шквальный ветер.

На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +16, днем +22 +26 градусов;
  • на западе ночью +14 +17 градусов, а днем +30 +35;
  • в восточных областях ночью +16 +19, днем +22 +25 градусов;
  • на юге страны ночью +16 +19 градусов, а днем +29 +32;
  • в центральных областях ночью +15 +17, днем +24 +26 градусов.

Грозы и жара до +35: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается сухая и почти безоблачная погода. Ветер северный с порывами до 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17 градусов, а днем +24 +27.

Грозы и жара до +35: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики предупредили, что в некоторых регионах Украины ожидается штормовая погода.

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