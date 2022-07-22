ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Грози та спека до +35: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 22 липня 2022 07:00
Грози та спека до +35: прогноз погоди на сьогодні Фото: 22 липня в Україні буде спекотна та дощова погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 22 липня, частину України знову накриють дощі, подекуди з грозами. Проте у більшості регіонів очікується спекотна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на сході, а також частково у північних і південних областях пройдуть грозові дощі. Можливий шквальний вітер.

На решті території буде сухо та сонячно. Вітер переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +16, вдень +22 +26 градусів;
  • на заході вночі +14 +17 градусів, а вдень +30 +35;
  • у східних областях вночі +16 +19, вдень +22 +25 градусів;
  • на півдні країни вночі +16 +19 градусів, а вдень +29 +32;
  • у центральних областях вночі +15 +17, вдень +24 +26 градусів.

Грози та спека до +35: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні у столиці очікується суха і майже безхмарна погода. Вітер північний з поривами до 12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +17 градусів, а вдень +24 +27.

Грози та спека до +35: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики попередили, що в деяких регіонах України очікується штормова погода.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Вижив у Маріуполі та пройшов російський полон. Історія морпіха Гліба Стрижка
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Вижив у Маріуполі та пройшов російський полон. Історія морпіха Гліба Стрижка