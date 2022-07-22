Грози та спека до +35: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 22 липня, частину України знову накриють дощі, подекуди з грозами. Проте у більшості регіонів очікується спекотна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні на сході, а також частково у північних і південних областях пройдуть грозові дощі. Можливий шквальний вітер.
На решті території буде сухо та сонячно. Вітер переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +14 +16, вдень +22 +26 градусів;
- на заході вночі +14 +17 градусів, а вдень +30 +35;
- у східних областях вночі +16 +19, вдень +22 +25 градусів;
- на півдні країни вночі +16 +19 градусів, а вдень +29 +32;
- у центральних областях вночі +15 +17, вдень +24 +26 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні у столиці очікується суха і майже безхмарна погода. Вітер північний з поривами до 12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +17 градусів, а вдень +24 +27.
Нагадаємо, синоптики попередили, що в деяких регіонах України очікується штормова погода.
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