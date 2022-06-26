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Грозы и жара до +35: прогноз погоды на неделю

Фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Конец июня - начало июля обещает быть жарким. Столбики термометра не опустятся ниже 29 градусов днем. Максимальная же термература достигнет 35 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

27 июня

Жарче всего будет на севере страны. В Запорожской, Херсонской областях и в Крыму ночью ожидаются дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +29 до +31 градусов. Ночью термометры покажут от +18 до +20 градусов.

28 июня

Во вторник на территории всей страны осадки не ожидается. Днем температура будет колебаться от +33 до +35 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от +19 до +21 градуса.

29 июня

В Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях ожидаются грозы и дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +30 до +32 градусов. Ночью - от +19 до +21 градуса.

30 июня

Грозы и дожди ожидаются в западных, центральных и некоторых южных областях (Одесская и Николаевская области). Днем температура будет колебаться от +28 до +30 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от +17 до +19 градусов.

1 июля

В четверг ожидаются грозы с дождями в западной и юго-западной части страны. Температура воздуха днем будет колебаться от +28 до +30 градусов. Ночью - от +17 до +19 градусов.

Напомним, в июле средняя месячная температура воздуха прогрозируется 21-26 градусов тепла, что на 1,5-2 градусов выше нормы.

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