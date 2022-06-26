RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Грози та спека до +35: прогноз погоди на тиждень

Фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кінець червня - початок липня обіцяє бути спекотним. Стовпчики термометру не опустяться нижче 29 градусів вдень. Максимальна ж термература сягне 35 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

27 червня

Найспекотніше буде на півночі країни. У Запорізькій, Херсонській областях та у Криму вночі очікуються дощі. Температура повітря вдень буде коливатися від +29 до +31 градусів. Вночі термометри покажуть від +18 до +20 градусів.

28 червня

У вівторок на території всієї країни опади не очікуються. Вдень температура коливатиметься від +33 до +35 градусів. Вночі синоптики прогнозують від +19 до +21 градуса.

29 червня

У Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Сумській і Полтавській областях очікуються грози та дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +30 до +32 градусів. Вночі - від +19 до +21 градуса.

30 червня

Грози та дощі очікуються у західних, центральних та деяких південних областях (Одеська та Миколаївська області). Вдень температура коливатиметься від +28 до +30 градусів. Вночі синоптики прогнозують від +17 до +19 градусів.

1 липня

У четвер очікуються грози з дощами у західній та південно-західній частині країни. Температура повітря вдень коливатиметься від +28 до +30 градусів. Вночі - від +17 до +19 градусів.

Нагадаємо, у липні середня місячна температура повітря передбачається 21-26 градусів тепла, що на 1,5-2 градусів вище за норму.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні