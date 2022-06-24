Грозы, сильный ветер и град: погода по всей Украине сегодня ухудшится

В пятницу, 24 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, грозы, сильный ветер и град.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.
Грозы ожидаются в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях. При этом в отдельных районах ожидается град и шквальный ветер, скорость которого буде достигать 15-20 м/с.
В ГСЧС напомнили, что во время грозы необходимо:
Напомним, ранее синоптики предупреждали о штормовом предупреждении в Украине.
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