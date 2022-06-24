Грози, сильний вітер і град: погода по всій Україні сьогодні погіршиться

У п'ятницю, 24 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, грози, сильний вітер і град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Facebook .

Грози очікуються у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях. При цьому в окремих районах очікується град і шквальний вітер, швидкість якого буде досягати 15-20 м/с.

У ДСНС нагадали, що під час грози необхідно: