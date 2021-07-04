Грозы и шквалы не отступают: в Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Киев и область в ближайшие часы накроют грозы со шквальным ветром . Непогода в столице продлится до конца суток, 4 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В Киеве и Киевской области в течение ближайшего часа и до конца суток 4 июля местами пройдут град и шквалы 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Днем 5 июня в столице и центральных регионах ожидаются грозовые дожди с градом и сильными порывами ветра. ГСЧС объявило о "желтом" уровне опасности.