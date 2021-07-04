RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Грози та шквали не відступають: у Києві та області оголосили штормове попередження

Автор: Дмитрий Кузнецов

Київ і область в найближчі години накриють грози зі шквальним вітром. Негода в столиці триватиме до кінця доби, 4 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Києві та Київській області протягом найближчої години і до кінця доби 4 липня місцями пройдуть град і шквали 15-20 метрів в секунду", - йдеться в повідомленні.

Вдень 5 червня у столиці та центральних регіонах очікуються грозові дощі з градом та сильними поривами вітру. ДСНС оголосило про "жовтий" рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні у низці областей України очікуються грози, град і шквали вітру, тому синоптики оголосили там штормове попередження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Українідожди